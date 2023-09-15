Soccer Club Management 2024 - это не просто еще одна футбольная игра, это полноценный симулятор управления футбольным клубом, где вы воплощаете разные роли и живете миром футбола. В этой игре вам предоставляется возможность испытать себя в разных ролях, будь то председатель, директор, главный тренер или менеджер футбольного клуба. Одной из главных особенностей игры является обширный мир футбольных клубов, представленных в 38 лигах из 14 разных стран.





Вас ждет выбор из 820 футбольных клубов, что означает, что у вас будет множество вариантов для начала своей футбольной карьеры. Вы можете выбрать клуб, который вам по вкусу, и начать строить свое наследие в мире футбола. Игра также предоставляет вам полный контроль над вашим клубом. Вы можете создавать и проектировать свой клуб, стадион и даже форму команды. Это позволяет вам персонализировать свой опыт управления и создать уникальный футбольный мир. Soccer Club Management 2024 обещает быть захватывающим и реалистичным опытом для всех футбольных фанатов и ценителей менеджмент-симуляторов.



