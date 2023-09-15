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Football Club Management 2024 (Мод, Много денег)

Football Club Management 2024 (Мод, Много денег) 1.1.5

4
4
Скачать (113 Мб)
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Go Play Games Ltd
Версия:
1.1.5
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 113 Мб
id приложения:
com.GoPlayGames.FCM24
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
4
Просмотров:
7 449

Soccer Club Management 2024 - это не просто еще одна футбольная игра, это полноценный симулятор управления футбольным клубом, где вы воплощаете разные роли и живете миром футбола. В этой игре вам предоставляется возможность испытать себя в разных ролях, будь то председатель, директор, главный тренер или менеджер футбольного клуба. Одной из главных особенностей игры является обширный мир футбольных клубов, представленных в 38 лигах из 14 разных стран.


Вас ждет выбор из 820 футбольных клубов, что означает, что у вас будет множество вариантов для начала своей футбольной карьеры. Вы можете выбрать клуб, который вам по вкусу, и начать строить свое наследие в мире футбола. Игра также предоставляет вам полный контроль над вашим клубом. Вы можете создавать и проектировать свой клуб, стадион и даже форму команды. Это позволяет вам персонализировать свой опыт управления и создать уникальный футбольный мир. Soccer Club Management 2024 обещает быть захватывающим и реалистичным опытом для всех футбольных фанатов и ценителей менеджмент-симуляторов.



Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное количество денег

2. Неограниченное количество очков директора

* никогда не уменьшается по мере расходования

 Теги темы: Много денег

Скачать Football Club Management 2024 (Мод, Много денег) 1.1.5 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Football Club Management 2024 (Мод, Много денег)
113 Мб
Ссылка 2
113 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Football Club Management 2024 (Мод, Много денег)


Комментарии (4)
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Инна
Инна 27 сентября 2023 17:31
Администрация Спасибо вам за мод, вы супер Молодцы❤
+1
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Инна
Инна 24 сентября 2023 12:54
Лучший сайт💪
+1
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Инна
Инна 24 сентября 2023 12:42
Спасибо за то что выкладываете обновления с модом😊
+2
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Инна
Инна 15 сентября 2023 18:01
Рада видеть что, именно у вас появился Мод👍

Обновите плиз обновления вышло Версия 1.0.2 🤗
+2
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