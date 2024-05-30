Monster Survivors - это захватывающий рогалик, который погрузит вас в мир, где выживание на грани опасности. В этой игре вы окажетесь перед лицом орды опасных монстров, и вашей задачей будет найти способ остаться в живых.





Игра предлагает увлекательный геймплей с неограниченным количеством комбинаций и элементов паркура. Каждое новое прохождение будет уникальным, так что вам предстоит постоянно адаптироваться к изменяющейся ситуации. Вы будете сражаться с десятками монстров одновременно, и ваше мастерство и тактика будут решать, выживете ли вы в этой схватке.





Очистка карты от угрозы требует не только силы, но и ловкости. Управляйте своим персонажем одной рукой, совершая акробатические трюки и атаки, чтобы одолеть врагов. Каждый новый этап игры представляет собой новое испытание с увеличивающейся сложностью, и только самые ловкие и смелые игроки смогут пройти его успешно.