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Monster Survivors (Мод, Много денег)

Monster Survivors (Мод, Много денег) 1.9.1

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Rivvy Games
Версия:
1.9.1
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 236 Мб
id приложения:
games.rivvy.monstersurvivors
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
1 902

Monster Survivors - это захватывающий рогалик, который погрузит вас в мир, где выживание на грани опасности. В этой игре вы окажетесь перед лицом орды опасных монстров, и вашей задачей будет найти способ остаться в живых.


Игра предлагает увлекательный геймплей с неограниченным количеством комбинаций и элементов паркура. Каждое новое прохождение будет уникальным, так что вам предстоит постоянно адаптироваться к изменяющейся ситуации. Вы будете сражаться с десятками монстров одновременно, и ваше мастерство и тактика будут решать, выживете ли вы в этой схватке.


Очистка карты от угрозы требует не только силы, но и ловкости. Управляйте своим персонажем одной рукой, совершая акробатические трюки и атаки, чтобы одолеть врагов. Каждый новый этап игры представляет собой новое испытание с увеличивающейся сложностью, и только самые ловкие и смелые игроки смогут пройти его успешно.


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 Теги темы: Много денег

Скачать Monster Survivors (Мод, Много денег) 1.9.1 взлом

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236 Мб
Ссылка 2
236 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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