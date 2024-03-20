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DoD - Days of Doomsday (Мод Меню)

DoD - Days of Doomsday (Мод Меню) 2.8.0

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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
One Bite Studios
Версия:
2.8.0
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 115 Мб
id приложения:
com.onebitestudios.isekaisurvival
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
596

В игре DoD – Days of Doomsday мир находится под угрозой из-за неистовства монстров из альтернативных миров. Игроки берут на себя роль изгнанной принцессы, которая настроена освободить мир от этих чудовищ. Чтобы справиться с угрозой, она объединяется с разнообразными героями из разных измерений, каждый из которых обладает уникальными способностями.


В этой игре игроки собирают команду межпространственных воинов, чтобы защищать вселенную. Они отправляются в героические авантюры, сражаясь с монстрами и отвратительными тварями. С помощью стратегического планирования игроки формируют свою команду, развивают навыки своих чемпионов и превращают их в легендарных героев. Это позволяет им эффективно противостоять угрозе и спасти мир. Игра также предоставляет возможность сотрудничать с другими игроками, чтобы совместно уничтожать монстров и достигать целей. Все это создает захватывающий игровой опыт, который позволяет игрокам встать на защиту мира и стать частью элитной армии героев.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Множитель урона
  • Режим бога
 Теги темы: Мод меню

Скачать DoD - Days of Doomsday (Мод Меню) 2.8.0 взлом

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Скачать DoD - Days of Doomsday (Мод Меню)
115 Мб
Ссылка 2
115 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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