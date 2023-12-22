Описание

Parking King: MultiPlayer 2023 представляет собой виртуальное автомобильное приключение, где границы мастерства вождения стираются. В этом мире каждый поворот, каждое движение рулем имеет значение.





Взгляните на городской пейзаж с высоты птичьего полета и вы увидите множество машин, каждая из которых ищет свое место под солнцем... или, точнее, свободное место на парковке. Но эта игра — не просто о парковке. Это испытание вашего водительского мастерства, стратегического мышления и способности быстро принимать решения. Многопользовательский режим добавляет остроту соревнований. Здесь можно не только соревноваться, но и сотрудничать с друзьями и другими игроками, чтобы совместно преодолевать испытания или же узнать, кто же является настоящим королем парковки.





С десятками доступных автомобилей, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками, игра предоставляет возможность каждому игроку найти свой стиль вождения. А благодаря продвинутой системе настройки, можно создать машину своей мечты, которая будет отражать ваш индивидуальный стиль.