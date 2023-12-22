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Parking King: MultiPlayer 2023 (Мод, Много денег)

Parking King: MultiPlayer 2023 (Мод, Много денег) 1.8.0

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Версия:
1.8.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SSG Game Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 136 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
264
Скриншоты
Описание

Parking King: MultiPlayer 2023 представляет собой виртуальное автомобильное приключение, где границы мастерства вождения стираются. В этом мире каждый поворот, каждое движение рулем имеет значение.


Взгляните на городской пейзаж с высоты птичьего полета и вы увидите множество машин, каждая из которых ищет свое место под солнцем... или, точнее, свободное место на парковке. Но эта игра — не просто о парковке. Это испытание вашего водительского мастерства, стратегического мышления и способности быстро принимать решения. Многопользовательский режим добавляет остроту соревнований. Здесь можно не только соревноваться, но и сотрудничать с друзьями и другими игроками, чтобы совместно преодолевать испытания или же узнать, кто же является настоящим королем парковки.


С десятками доступных автомобилей, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками, игра предоставляет возможность каждому игроку найти свой стиль вождения. А благодаря продвинутой системе настройки, можно создать машину своей мечты, которая будет отражать ваш индивидуальный стиль.


Информация о модах

Бесконечные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать Parking King: MultiPlayer 2023 (Мод, Много денег) v1.8.0 MOD APK

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Скачать Parking King: MultiPlayer 2023 (Мод, Много денег) 136 Мб Ссылка 2 136 Мб

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