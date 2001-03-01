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Neon Survivor: Deepest Space (Мод, Много монет)

Neon Survivor: Deepest Space (Мод, Много монет) 1.28.0

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Версия:
1.28.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
PlayMe Studio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 332 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
422
Скриншоты
Описание

Neon Survivor: Deepest Space — это динамичная космическая аркада, где игроки отправляются в увлекательное путешествие по галактике, сталкиваясь с бесконечными волнами врагов, каждый из которых стремится уничтожить главную героиню. Благодаря случайно генерируемым уровням каждое путешествие становится уникальным, добавляя элемент неожиданности и делая игру бесконечно повторяемой.


Огромный арсенал оружия от простых бластеров до мощных лазеров находится в распоряжении главной героини, позволяя с легкостью расправляться с врагами. Дополнительные усилители и защитные механизмы придут на помощь в самые критические моменты, когда кажется, что всё потеряно. Яркая и насыщенная графика, полна неоновых эффектов и атмосферных фонов, создающих уникальную космическую атмосферу. Интуитивно понятные механики управления позволят даже новичкам быстро освоиться в этом космическом приключении.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Валюта никогда не падает
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 Теги темы: Много денег

Скачать Neon Survivor: Deepest Space (Мод, Много монет) v1.28.0 MOD APK

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Скачать Neon Survivor: Deepest Space (Мод, Много монет) 332 Мб Ссылка 2 332 Мб

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