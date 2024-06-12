Puzzle Park: Fun Match 3 Games (Мод, Много денег) 2.7.6
Puzzle Park — это уникальная игра, где игроки сочетают задачи решения головоломок «три в ряд» с созданием своего тематического парка мечты. Эта игра предлагает не только захватывающие и вызывающие головоломки, но и возможность развить свои навыки в планировании и дизайне.
Играя в "Puzzle Park", вы зарабатываете монеты и улучшения, решая головоломки, что позволяет вам строить и развивать свой тематический парк. Каждый успех в головоломке открывает новые возможности для создания захватывающих аттракционов, таких как американские горки, карусели, колеса обозрения, горки в шахтах и поездки по бревенчатым лоткам.
Разнообразие аттракционов и украшений в ней действительно кажется бесконечным, предоставляя игрокам свободу творчества и возможность реализовать свои самые смелые идеи.
- МЕНЮ МОД
- Неограниченная валюта
- Неограниченные ресурсы
- Неограниченные бонусы
*не уменьшается при трате
Скачать Puzzle Park: Fun Match 3 Games (Мод, Много денег) 2.7.6 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство