Puzzle Park — это уникальная игра, где игроки сочетают задачи решения головоломок «три в ряд» с созданием своего тематического парка мечты. Эта игра предлагает не только захватывающие и вызывающие головоломки, но и возможность развить свои навыки в планировании и дизайне.





Играя в "Puzzle Park", вы зарабатываете монеты и улучшения, решая головоломки, что позволяет вам строить и развивать свой тематический парк. Каждый успех в головоломке открывает новые возможности для создания захватывающих аттракционов, таких как американские горки, карусели, колеса обозрения, горки в шахтах и поездки по бревенчатым лоткам.





Разнообразие аттракционов и украшений в ней действительно кажется бесконечным, предоставляя игрокам свободу творчества и возможность реализовать свои самые смелые идеи.