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Puzzle Park: Fun Match 3 Games (Мод, Много денег)

Puzzle Park: Fun Match 3 Games (Мод, Много денег) 2.7.6

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Wildlife Studios
Версия:
2.7.6
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
id приложения:
com.wildlifestudios.thrill.match.theme.park.games
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
588

Puzzle Park — это уникальная игра, где игроки сочетают задачи решения головоломок «три в ряд» с созданием своего тематического парка мечты. Эта игра предлагает не только захватывающие и вызывающие головоломки, но и возможность развить свои навыки в планировании и дизайне.


Играя в "Puzzle Park", вы зарабатываете монеты и улучшения, решая головоломки, что позволяет вам строить и развивать свой тематический парк. Каждый успех в головоломке открывает новые возможности для создания захватывающих аттракционов, таких как американские горки, карусели, колеса обозрения, горки в шахтах и поездки по бревенчатым лоткам.


Разнообразие аттракционов и украшений в ней действительно кажется бесконечным, предоставляя игрокам свободу творчества и возможность реализовать свои самые смелые идеи.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Неограниченная валюта
  • Неограниченные ресурсы
  • Неограниченные бонусы

*не уменьшается при трате

 Теги темы: Много денег

Скачать Puzzle Park: Fun Match 3 Games (Мод, Много денег) 2.7.6 взлом

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Скачать Puzzle Park: Fun Match 3 Games (Мод, Много денег) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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