Dragon Legend:Idle RPG War (Мод меню) 0.7.1
Dragon Legend - представляет собой эпическую ролевую игру-охотника на монстров, оптимизированную для мобильных устройств. Игра сочетает в себе элементы классических RPG и современных механик, делая её доступной как для опытных игроков, так и для тех, кто предпочитает более кратковременные игровые сессии.
Одной из ключевых особенностей является механика ролевой игры в режиме ожидания. Это позволяет игрокам развивать свой отряд и улучшать своих персонажей даже в те моменты, когда они не могут играть активно. Это делает игру удобной для тех, кто не может уделять много времени непрерывной игре.
Для продвинутых игроков игра предлагает захватывающие приключения, полные атмосферного мира и множества квестов, которые погружают в сюжетную линию и сложные испытания. Они смогут исследовать разнообразные локации и сражаться с многочисленными монстрами, каждый из которых требует особого подхода и стратегии.
[Меню игрока]
- Режим бога
- Множитель урона
- Враги убивают себя (пропускает этапы)
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