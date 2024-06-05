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Dragon Legend:Idle RPG War (Мод меню)

Dragon Legend:Idle RPG War (Мод меню) 0.7.1

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Goodong Studio
Версия:
0.7.1
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
id приложения:
com.idgood.Idlerpgwar
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
546

Dragon Legend - представляет собой эпическую ролевую игру-охотника на монстров, оптимизированную для мобильных устройств. Игра сочетает в себе элементы классических RPG и современных механик, делая её доступной как для опытных игроков, так и для тех, кто предпочитает более кратковременные игровые сессии.


Одной из ключевых особенностей является механика ролевой игры в режиме ожидания. Это позволяет игрокам развивать свой отряд и улучшать своих персонажей даже в те моменты, когда они не могут играть активно. Это делает игру удобной для тех, кто не может уделять много времени непрерывной игре.


Для продвинутых игроков игра предлагает захватывающие приключения, полные атмосферного мира и множества квестов, которые погружают в сюжетную линию и сложные испытания. Они смогут исследовать разнообразные локации и сражаться с многочисленными монстрами, каждый из которых требует особого подхода и стратегии.



Скриншоты

Информация о модах

[Меню игрока]

  • Режим бога
  • Множитель урона
  • Враги убивают себя (пропускает этапы)
 Теги темы: Мод меню

Скачать Dragon Legend:Idle RPG War (Мод меню) 0.7.1 взлом

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Скачать Dragon Legend:Idle RPG War (Мод меню)
160 Мб
Ссылка 2
160 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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