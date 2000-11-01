android-1.ru / Игры / Симуляторы / Tank Physics Mobile Vol.3 (Мод, Без рекламы)
Tank Physics Mobile Vol.3 (Мод, Без рекламы)

Tank Physics Mobile Vol.3 (Мод, Без рекламы) 2.4

0
0
Скачать (90 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
2.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Chobi Software
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
686

Tank Physics Mobile Vol.3 — это продвинутый реалистичный симулятор вождения танка для устройств на Android, который предоставляет игрокам возможность испытать и усовершенствовать свои навыки управления тяжелым боевым транспортом. С проработанной физикой и реалистичным поведением танка на разнообразной местности, эта игра является идеальным выбором для любителей военной техники и симуляторов вождения.


Игрокам предлагается выбрать из нескольких типов танков, каждый из которых имеет уникальные характеристики и поведение на поле боя. В игре представлено 12 маршрутов различной сложности, что позволяет игрокам испытать свои умения в разных условиях — от простых до сложных и технически требовательных трасс.


Особенностью "Tank Physics Mobile Vol.3" является отсутствие строгих ограничений по времени, что дает игрокам свободу для исследования маршрутов и тренировки маневрирования без дополнительного давления. Это делает игровой процесс более расслабленным и позволяет сосредоточиться на изучении и освоении управления танком.


Скриншоты

Информация о модах

  • Удалить показ рекламы
  • Добавлена возможность отключения таймера (если игра все еще показывает таймер, дождитесь окончания игры и нажмите кнопку «Оплатить»).
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Tank Physics Mobile Vol.3 (Мод, Без рекламы) 2.4 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Tank Physics Mobile Vol.3 (Мод, Без рекламы) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Wild Fantasy Fairy Horse Sim (Мод, Много денег)
Wild Fantasy Fairy Horse Sim (Мод, Много денег)
Версия: 1.14
Idle Survivor Fortress Tycoon (Мод, Много бриллиантов)
Idle Survivor Fortress Tycoon (Мод, Много бриллиантов)
Версия: 1.5.1
Goat Simulator 3 (Полная версия)
Goat Simulator 3 (Полная версия)
Версия: 1.0.6.1
Idle Dragon School (Мод, Много денег)
Idle Dragon School (Мод, Много денег)
Версия: 1.11.00
Хозяин ломбарда (Мод, Много денег)
Хозяин ломбарда (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.5
Pumping Simulator 2024 (Мод, Много денег)
Pumping Simulator 2024 (Мод, Много денег)
Версия: 1.1.2
From junkyard to store (Полная версия)
From junkyard to store (Полная версия)
Версия: 1.3
Animal Camp - Healing Resort (Мод, Много ресурсов)
Animal Camp - Healing Resort (Мод, Много ресурсов)
Версия: 1.13

Отзывы о Tank Physics Mobile Vol.3 (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив