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Idle Survivor Fortress Tycoon (Мод, Много бриллиантов)

Idle Survivor Fortress Tycoon (Мод, Много бриллиантов) 1.5.0

3
0
Скачать (290 Мб)
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Libii HK Limited
Версия:
1.5.0
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 290 Мб
id приложения:
com.lbhk.idlesurvivorfortresstycoon
Русский язык:
Есть
Лайков:
3
Комментарии:
1
Просмотров:
4 073

Idle Survivor Fortress Tycoon — это увлекательный кликер с элементами симуляции выживания в условиях зомби-апокалипсиса. Игра сочетает в себе привлекательную графику и продуманный геймплей, предлагая игрокам бесконечный игровой процесс с множеством уровней и задач. В этой игре игроки берут на себя роль лидера группы выживших, которым удалось найти безопасное место для базы в ранней стадии апокалипсиса. Основная задача — не только обеспечить защиту базы от натиска зомби, но и развить её в полноценное поселение.


Игровой процесс в "Idle Survivor Fortress Tycoon" включает в себя строительство и улучшение оборонительных сооружений, управление ресурсами и развитие инфраструктуры поселения. Игрокам предстоит принимать важные стратегические решения, чтобы обеспечить выживание и процветание своей команды.


С каждым уровнем игроки сталкиваются с новыми вызовами и сложностями, что делает игру динамичной и увлекательной. Помимо обороны, важную роль играет развитие и расширение поселения, включая строительство новых зданий и улучшение существующих.


Скриншоты

Информация о модах

Бриллианты


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 Теги темы: Много денег

Скачать Idle Survivor Fortress Tycoon (Мод, Много бриллиантов) 1.5.0 взлом

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Скачать Idle Survivor Fortress Tycoon (Мод, Много бриллиантов) 290 Мб Ссылка 2 290 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Idle Survivor Fortress Tycoon (Мод, Много бриллиантов)


Комментарии (1)
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Kest
Kest 8 февраля 2024 21:43
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