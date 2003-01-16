Описание

Block King - это захватывающая головоломка с сортировкой блоков, которая спроектирована для тренировки вашего ума. В этой игре вам предстоит манипулировать разноцветными фигурами и решать изобретательные задачи, чтобы успешно сортировать блоки.





Основной игровой процесс включает в себя сортировку падающих блоков различной формы. Ваша задача - направить эти блоки в трубки с одинаковой формой и цветом. Это требует быстрого аналитического мышления и способности эффективно расставлять детали в этой пространственной головоломке.





Block King предоставляет отличную возможность развить логическое мышление и улучшить навыки в решении задач. Эта игра предоставляет увлекательное упражнение для вашего мозга и поможет вам расслабиться, занимаясь тренировкой ума.