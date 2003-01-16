Block King - это захватывающая головоломка с сортировкой блоков, которая спроектирована для тренировки вашего ума. В этой игре вам предстоит манипулировать разноцветными фигурами и решать изобретательные задачи, чтобы успешно сортировать блоки.
Основной игровой процесс включает в себя сортировку падающих блоков различной формы. Ваша задача - направить эти блоки в трубки с одинаковой формой и цветом. Это требует быстрого аналитического мышления и способности эффективно расставлять детали в этой пространственной головоломке.
Block King предоставляет отличную возможность развить логическое мышление и улучшить навыки в решении задач. Эта игра предоставляет увлекательное упражнение для вашего мозга и поможет вам расслабиться, занимаясь тренировкой ума.
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Скачать Block King - Brain Puzzle Game (Мод меню) v1.0.1574 MOD APK
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