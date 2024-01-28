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Frost Land - Snow Survival (Мод меню)

Frost Land - Snow Survival (Мод меню) 0.71

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Версия:
0.71
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
UltraGames Entertainment
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
694

Frost Land – Snow Survival – это захватывающая стратегическая игра на выживание, в которой вас ждет разрушительная зимняя катастрофа. В этой игре вы будете играть за одинокого героя, вооруженного огнеметом, который сражается с безжалостным холодом, мифическими зверями и другими конкурирующими фракциями.


Основной задачей игрока будет поиск драгоценных ресурсов в ледяных пустошах, чтобы расширять и защищать свою базу. Вам придется использовать тактическое управление ресурсами и разрабатывать стратегию выживания в суровых погодных условиях. Непрерывные действия и опасности будут сопровождать вас на протяжении всей игры, и ваша задача - победить мороз и спасти человечество.


Frost Land – Snow Survival предоставляет игрокам уникальный опыт выживания в мире, охваченном зимней стужей, и вызовет у вас размышления о жизни и смерти. Сможете ли вы выжить и победить стихию?


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню
  • Неограниченные ресурсы
  • Бесконечное огненное топливо

Примечание : не уменьшается, когда вы потратили!

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Скачать Frost Land - Snow Survival (Мод меню) 0.71 взлом

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