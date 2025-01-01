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Legendary Monster (Мод, Много урона)

Legendary Monster (Мод, Много урона) 1.1.25

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Требования:
Android 8.1
Разработчик:
BETTA STUDIOS
Версия:
1.1.25
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 68 Мб
id приложения:
com.Chaos.LegendaryMonster
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
49

LegendaryMonster.com представляет собой игру, которая обещает удовлетворить вашу жажду хаоса и разрушений. В этой новой интерпретации жанра бездействующих разрушений вы сможете играть за динозавра и насаждать хаос по всему полю боя.


Одним из примечательных аспектов LegendaryMonster является его 2D-пиксельная графика. Пиксельная красота вертолетов, зданий и взрывов оживляет разрушения на экране, а визуальный стиль ретро придает игре особое очарование и вызывает ностальгию по эпохе аркадных игр. Это свежий взгляд на графику, отличающийся от фотореалистичной графики, преобладающей в современных видеоиграх.


Но игра предлагает не только потрясающую графику. В игре также присутствуют мощные улучшения, захватывающий игровой процесс и увлекательные квесты, гарантирующие, что вы не будете скучать ни на минуту. Если вы искали игру, способную удовлетворить ваши потребности в хаосе и экшене, LegendaryMonster.com может стать вашим идеальным выбором.


Скриншоты

Информация о модах

1. ВЫСОКИЙ УРОН

2. БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЗОВ

 Теги темы: Много урона

Скачать Legendary Monster (Мод, Много урона) 1.1.25 взлом

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Скачать Legendary Monster (Мод, Много урона)
68 Мб
Ссылка 2
68 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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