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Wood Nuts & Bolts Puzzle (Мод, Много денег)

Wood Nuts & Bolts Puzzle (Мод, Много денег) 6.5

Разнообразные уровни, требующие логического мышления и планирования
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ABI Games Studio
Версия:
6.5
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 135 Мб
id приложения:
com.wood.nut.and.bolts.puzzle
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
2 644

Wood Nuts & Bolts Puzzle - это захватывающая головоломка, которая приглашает игроков погрузиться в увлекательный мир механики и конструкций. В этой игре вас ждут разнообразные уровни, каждый из которых представляет собой сложную головоломку, требующую логического мышления и тщательного планирования.


Основная механика игры заключается в работе с деревянными деталями - пинами, гайками и болтами. Используя эти элементы, игроки должны раскручивать, вынимать и перемещать их таким образом, чтобы достичь целей уровня. С каждым новым уровнем конструкции становятся все сложнее и запутаннее, требуя от игроков умения мыслить стратегически и находить оптимальные пути к успеху.


Одной из особенностей игры является ее реалистичная физика, которая делает каждое действие игрока естественным и увлекательным. Кроме того, прекрасно прорисованные детали и атмосфера игры делают процесс еще более увлекательным и захватывающим.


Скриншоты

Информация о модах
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Скачать Wood Nuts & Bolts Puzzle (Мод, Много денег) 6.5 взлом

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Скачать Wood Nuts & Bolts Puzzle (Мод, Много денег)
135 Мб
Ссылка 2
135 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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