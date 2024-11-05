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Truck Masters: India (Мод, Много денег)

Truck Masters: India (Мод, Много денег) 2024.11.5

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Версия:
2024.11.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Highbrow Interactive
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 624 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
891
Скриншоты
Описание

Truck Masters: India является уникальным симулятором грузоперевозок, который позволяет игрокам исследовать разнообразие и красоту Индии с водительского места тщательно смоделированного грузовика. Эта игра предлагает не только возможность управления грузовиком, но и глубокий взгляд на логистическую и транспортную индустрию страны, предоставляя игрокам комплексное понимание всех аспектов грузоперевозок.


Одной из ключевых особенностей игры является её внимание к деталям. Игроки могут путешествовать по более чем 100 индийским городам и поселкам, каждый из которых воссоздан с учетом регионального колорита и уникальных особенностей. Это создает ощущение реального путешествия по Индии, от заснеженных гор до песчаных пляжей, от загруженных мегаполисов до тихих сельских населенных пунктов.


Информация о модах

Бесконечные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать Truck Masters: India (Мод, Много денег) v2024.11.5 MOD APK

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