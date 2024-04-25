Legend of Survivors - представляет собой типичную историю о героях, которые сражаются за спасение мира. В мире, охваченном хаосом, ваше королевство подвергается нападению могущественной корпорации монстров, ставя ваше выживание под угрозу. Вам, как одному из последних выживших, придется встать на защиту мира и сразиться с врагами.





В этом захватывающем приключении вам предстоит исследовать опасные места, собирать ресурсы, сражаться с монстрами и принимать стратегические решения, чтобы обеспечить выживание своего королевства. Ваша роль героя будет ключевой в сохранении мира и преодолении всех препятствий, стоящих на вашем пути к победе.