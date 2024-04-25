Legend of Survivors (Мод меню) 0.2.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ABI Game Studio
Версия:
0.2.3
Обновлено:
Сегодня, 12:09
Возраст:
Требуется места:
≈ 186 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
2
Просмотров:
2 104
Legend of Survivors - представляет собой типичную историю о героях, которые сражаются за спасение мира. В мире, охваченном хаосом, ваше королевство подвергается нападению могущественной корпорации монстров, ставя ваше выживание под угрозу. Вам, как одному из последних выживших, придется встать на защиту мира и сразиться с врагами.
В этом захватывающем приключении вам предстоит исследовать опасные места, собирать ресурсы, сражаться с монстрами и принимать стратегические решения, чтобы обеспечить выживание своего королевства. Ваша роль героя будет ключевой в сохранении мира и преодолении всех препятствий, стоящих на вашем пути к победе.
Информация о модах
- Меню
- Множитель урона
- Режим бога
- Неограниченный бриллиант
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