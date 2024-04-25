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Legend of Survivors (Мод меню)

Legend of Survivors (Мод меню) 0.2.3

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Скачать (186 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ABI Game Studio
Версия:
0.2.3
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 186 Мб
id приложения:
com.abi.legendofsurvivors
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
2
Просмотров:
2 104

Legend of Survivors - представляет собой типичную историю о героях, которые сражаются за спасение мира. В мире, охваченном хаосом, ваше королевство подвергается нападению могущественной корпорации монстров, ставя ваше выживание под угрозу. Вам, как одному из последних выживших, придется встать на защиту мира и сразиться с врагами.


В этом захватывающем приключении вам предстоит исследовать опасные места, собирать ресурсы, сражаться с монстрами и принимать стратегические решения, чтобы обеспечить выживание своего королевства. Ваша роль героя будет ключевой в сохранении мира и преодолении всех препятствий, стоящих на вашем пути к победе.


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Неограниченный бриллиант
 Теги темы: Мод меню

Скачать Legend of Survivors (Мод меню) 0.2.3 взлом

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Скачать Legend of Survivors (Мод меню)
186 Мб
Ссылка 2
186 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Legend of Survivors (Мод меню)


Комментарии (2)
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Димон
Димон 23 мая 2024 21:19
Мод не работает
+2
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Кирилл
Кирилл 22 апреля 2024 16:33
Не работает, требует обновление
+1
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