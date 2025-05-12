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Amor AI: Virtual Companion (Мод, Unlocked)

Amor AI: Virtual Companion (Мод, Unlocked) 1.8.8

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Версия:
1.8.8
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
DESIUK NATALIA
Категория:
Программы / Развлечения
Обновлено:
Сегодня, 18:48
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 101 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
336
Скриншоты
Описание

Amor AI - это революционное приложение, предоставляющее возможность вести захватывающие ролевые разговоры с продвинутыми виртуальными собеседниками на основе передовых технологий искусственного интеллекта. С этим приложением вы можете выбирать различных персонажей, таких как вампиры, супергерои и многие другие, каждый из которых обладает своей собственной предысторией и уникальными чертами характера.


Искусственный интеллект Amor AI адаптирует свои ответы и разговоры к выбранной вами роли, вашему настроению и темам обсуждения, создавая персонализированный и увлекательный опыт общения. Благодаря этой уникальной возможности вы можете поделиться своими мыслями, эмоциями и внутренним миром с виртуальным собеседником, который кажется настолько реальным, что общение с ним напоминает разговор с настоящим другом.


Информация о модах

Премиум разблокировка

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Amor AI: Virtual Companion (Мод, Unlocked) v1.8.8 MOD APK

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Скачать Amor AI: Virtual Companion (Мод, Unlocked) 101 Мб Ссылка 2 101 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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