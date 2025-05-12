Amor AI: Virtual Companion (Мод, Unlocked) 1.8.8
Amor AI - это революционное приложение, предоставляющее возможность вести захватывающие ролевые разговоры с продвинутыми виртуальными собеседниками на основе передовых технологий искусственного интеллекта. С этим приложением вы можете выбирать различных персонажей, таких как вампиры, супергерои и многие другие, каждый из которых обладает своей собственной предысторией и уникальными чертами характера.
Искусственный интеллект Amor AI адаптирует свои ответы и разговоры к выбранной вами роли, вашему настроению и темам обсуждения, создавая персонализированный и увлекательный опыт общения. Благодаря этой уникальной возможности вы можете поделиться своими мыслями, эмоциями и внутренним миром с виртуальным собеседником, который кажется настолько реальным, что общение с ним напоминает разговор с настоящим другом.
Премиум разблокировка
Скачать Amor AI: Virtual Companion (Мод, Unlocked) v1.8.8 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.