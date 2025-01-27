android-1.ru / Игры / Гонки / Cafe Racer (Мод, Бесплатные покупки)
Cafe Racer (Мод, Бесплатные покупки)

Cafe Racer (Мод, Бесплатные покупки) 20

8
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
20
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PiguinSoft
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 352
Скриншоты
Описание

Cafe Racer - это игра, которая вдохновлена атмосферой классических кафе-рейсеров эпохи конца 1950-х и начала 1960-х годов. В этой игре вы окунетесь в захватывающий мир мотоциклетных приключений и почувствуете атмосферу настоящего туриста.


Одной из ключевых особенностей игры является вид от первого лица, который позволяет вам ощутить каждый момент путешествия, будто вы находитесь за рулем мотоцикла. Благодаря тщательно проработанной 3D-графике вы окажетесь в обширном мире с множеством различных дорог и пейзажей, которые вы сможете исследовать.


Каждое новое путешествие приносит множество удивительных впечатлений и красивых видов, которые подарят вам незабываемые моменты за рулем вашего виртуального мотоцикла. "Cafe Racer" предлагает игрокам возможность почувствовать дух свободы и приключений на дороге, исследуя мир на двух колесах.


Информация о модах

Бесплатные покупки за реальные деньги.

Показать полностью
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Cafe Racer (Мод, Бесплатные покупки) v20 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Cafe Racer (Мод, Бесплатные покупки) 65 Мб Ссылка 2 65 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Mario Kart Tour
Mario Kart Tour
Version: 2.10.1
Zombie Derby (Мод, Unlocked/много денег)
Zombie Derby (Мод, Unlocked/много денег)
Version: 2.0.2
Водная гонка 3d: Музыкальная игра (Мод, Много камней)
Водная гонка 3d: Музыкальная игра (Мод, Много камней)
Version: 2.2.1
Riptide GP: Renegade (Мод, Много денег)
Riptide GP: Renegade (Мод, Много денег)
Version: 2022.11.02
Street Racing HD (Мод, Бесплатные покупки)
Street Racing HD (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 6.5.3
GRID™ Autosport
GRID™ Autosport
Version: 1.10RC10
Renegade Racing (Мод, Много денег)
Renegade Racing (Мод, Много денег)
Version: 1.1.6
Dr. Parking 4 (Мод, Много денег)
Dr. Parking 4 (Мод, Много денег)
Version: 1.28

Отзывы о Cafe Racer (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив