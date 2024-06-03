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Shadows Of Truth - Adventure (Мод, Много денег)

Shadows Of Truth - Adventure (Мод, Много денег) 1.1

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Требования:
Android 10
Разработчик:
IRUSU
Версия:
1.1
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 440 Мб
id приложения:
com.IrusuStudios.sot
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
74

Shadows Of Truth - Adventure — это приключенческая игра с элементами детектива и хоррора, где глубина сюжета и интрига держат игроков в напряжении от начала до конца. Игра начинается с таинственного исчезновения друга главного героя, блестящего ученого, чьи гениальные изобретения, по слухам, могли перевернуть представления человечества о возможном. Вскоре становится ясно, что за этим исчезновением стоят силы, готовые на многое ради получения его последнего изобретения.


Игрокам предстоит погрузиться в мрачный мир, где каждый угол может скрывать как ключ к разгадке, так и смертельную опасность. С помощью логики, внимания к деталям и умения соединять факты, нужно будет не только решать сложные головоломки, но и избегать ловушек, расставленных тайным обществом. Процесс поиска приведет к ряду мистических и ужасающих мест, от темных подземелий до заброшенных лабораторий, каждое из которых дышит холодом страха и предательства.


"Shadows Of Truth - Adventure" выделяется на фоне других игр благодаря своему сюжету, где каждое действие и каждое решение могут привести к неожиданным последствиям. Непредсказуемость развития событий, разнообразие персонажей с их мотивами и тайнами, а также атмосфера всепоглощающего саспенса создают плотное и запоминающееся нарративное полотно. Эта игра — настоящий вызов для любителей жанра, желающих не просто наблюдать за развитием сюжета, но и активно участвовать в детективном расследовании, где каждый след может стать ключом к успеху или путь в бездну безумия.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Shadows Of Truth - Adventure (Мод, Много денег) 1.1 взлом

Можно скачать версию "1.0", новая версия скоро появится!


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Скачать Shadows Of Truth - Adventure (Мод, Много денег)
440 Мб
Ссылка 2
440 Мб
Ссылка 3
440 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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