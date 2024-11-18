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Braid, Anniversary Edition (Полная версия)

Braid, Anniversary Edition (Полная версия) 2.5.4

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Версия:
2.5.4
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
На русском / Приключения / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 954 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
122
Скриншоты
Описание

Braid, Anniversary Edition - это переиздание культовой приключенческой игры, где классические 2D платформеры переплетаются с уникальными головоломками, основанными на манипуляции временем. В этой версии игры графика и аудио полностью обновлены, чтобы предоставить еще более захватывающий опыт в уже знакомом мире.


Главный герой, Тим, исследует различные уровни, которые представляют собой аллегории его прошлых отношений и ошибок. Каждый уровень содержит уникальные механики времени, позволяя Тиму перемещаться во времени вперед и назад для решения головоломок и преодоления препятствий. Это придает игре особый, философский подтекст и делает сюжет многогранным и глубоким.


Информация о модах

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