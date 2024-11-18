Описание

Braid, Anniversary Edition - это переиздание культовой приключенческой игры, где классические 2D платформеры переплетаются с уникальными головоломками, основанными на манипуляции временем. В этой версии игры графика и аудио полностью обновлены, чтобы предоставить еще более захватывающий опыт в уже знакомом мире.





Главный герой, Тим, исследует различные уровни, которые представляют собой аллегории его прошлых отношений и ошибок. Каждый уровень содержит уникальные механики времени, позволяя Тиму перемещаться во времени вперед и назад для решения головоломок и преодоления препятствий. Это придает игре особый, философский подтекст и делает сюжет многогранным и глубоким.