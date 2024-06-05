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Dawn of Ages: Средневековье (Мод меню)

Dawn of Ages: Средневековье (Мод меню) 1.0.7.6

Управляйте армией и создавайте империю в реалистичном средневековом стратегическом симуляторе
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BoomBit Games
Версия:
1.0.7.6
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 724 Мб
id приложения:
com.stratospheregames.miniciv
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
1 438

Знаменитые сражения средневековья всегда будоражат умы игроков. Для тех, кто мечтает стать генералом и управлять своей армией в эпоху великих сражений, Dawn of Ages: Medieval Games представляет собой идеальный выбор. В этой игре вы сможете воплотить в жизнь свои стратегические навыки, чтобы сразиться с могущественными армиями противников по всему миру.


Dawn of Ages позволяет игрокам создать великую империю эпохи войн и стать настоящими героями. В отличие от многих других игр, основанных на фантастических мирах, здесь предлагается реалистичный файтинг, вдохновленный историческими армиями. Сражения между средневековыми войсками всегда приносят особое напряжение и драматизм. Важным аспектом игры является индивидуальность каждой могущественной армии, у каждой из которых есть своя собственная история. Игрокам предоставляется возможность погрузиться в этот мир и наслаждаться историями захватывающих битв, в которых они принимают участие.


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню
  • Скорость игры
 Теги темы: Мод меню

Скачать Dawn of Ages: Средневековье (Мод меню) 1.0.7.6 взлом

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Скачать Dawn of Ages: Средневековье (Мод меню)
724 Мб
Ссылка 2
724 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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