BLUM: Как заработать в приложении

BLUM — это приложение, которое объединяет элементы криптовалютного обмена и геймификации, предоставляя пользователям уникальные возможности для заработка. В этом руководстве мы рассмотрим основные стратегии и советы, которые помогут вам максимально эффективно зарабатывать в BLUM.

1. Начало работы с BLUM





Чтобы начать зарабатывать в BLUM, выполните следующие шаги:





Зарегистрируйтесь в приложении. Вам потребуется создать аккаунт, используя личную ссылку, которую вы получите по электронной почте после запроса доступа.

Вам потребуется создать аккаунт, используя личную ссылку, которую вы получите по электронной почте после запроса доступа. Установите Telegram-бот. Приложение BLUM функционирует через мини-приложение в Telegram, что делает его использование простым и доступным с мобильных устройств (Blum) (Blum).





2. Заработок Blum Points





Основной валютой в экосистеме BLUM являются Blum Points (BP), которые можно использовать для различных целей внутри приложения. Вот как можно заработать больше BP:





Нажимайте на кнопку "Farm" . Регулярно заходите в бот и нажимайте на кнопку "Farm", чтобы зарабатывать очки.

. Регулярно заходите в бот и нажимайте на кнопку "Farm", чтобы зарабатывать очки. Приглашайте друзей . За каждого приглашенного друга вы получите 10% от их заработка, а также 2,5% от заработка их рефералов.

. За каждого приглашенного друга вы получите 10% от их заработка, а также 2,5% от заработка их рефералов. Выполняйте социальные задания. BLUM предоставляет ежедневные задания, выполнение которых приносит дополнительные BP (Blum) (YouTube).





3. Использование Blum Points





Заработанные BP можно обменивать на различные бонусы и улучшения внутри приложения. BLUM планирует добавить новые возможности и полезные функции, которые увеличат ценность BP, делая их ключевым элементом игровой экономики.





4. Участие в сообществе BLUM





BLUM активно поддерживает свое сообщество, предлагая пользователям участвовать в различных мероприятиях и конкурсах. Активные пользователи могут получать дополнительные награды и бонусы, а также влиять на развитие приложения через обратную связь и участие в голосованиях (Blum) (YouTube).





5. Преимущества и особенности BLUM





BLUM объединяет функции централизованного и децентрализованного обмена, предоставляя пользователям широкий спектр возможностей для торговли криптовалютами. Приложение поддерживает более 30 различных блокчейнов, что позволяет легко торговать любыми токенами без необходимости переключения между платформами. Вдобавок, BLUM предлагает локализованную P2P-торговлю и уникальную систему вознаграждений, что делает его использование не только прибыльным, но и увлекательным (Blum) (YouTube).





Заключение





BLUM предоставляет пользователям инновационные инструменты для заработка и управления криптовалютами. Следуя приведенным выше советам и стратегиям, вы сможете максимально эффективно использовать возможности приложения и зарабатывать Blum Points. Важно оставаться активным участником сообщества BLUM, чтобы не упускать новые возможности и бонусы.



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