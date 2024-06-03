MMO Ragnarok: Rebirth: Пробный запуск на Андроид

Ragnarok: Rebirth — это свежий взгляд на классическую idle-RPG, выпущенный издателем Gravity. Доступная на Android в рамках пробного запуска, игра уже привлекла внимание игроков в ряде азиатских стран, включая Филиппины. Ragnarok: Rebirth сочетает в себе элементы традиционного idle-RPG с захватывающими MMO-функциями, предлагая игрокам уникальный игровой опыт.













На старте вы сможете выбрать один из шести классов, каждый из которых имеет свои уникальные навыки и экипировку. Эта система выбора позволяет игрокам адаптировать свой стиль игры и стратегически подходить к выполнению квестов и сражений. В игре предусмотрены как одиночные, так и групповые задания, а также разнообразные режимы, которые становятся доступными по мере прокачки вашего героя.

В отличие от некоторых других RPG, она не использует традиционную систему «ближний-дальний бой», что может потребовать от игроков дальнего боя, таких как лучники и маги, вкачивать HP для выживания в более сложных битвах и PvP-режимах. Несмотря на это, игра предлагает насыщенный и динамичный геймплей с богатым миром для исследования и взаимодействия с другими игроками.





Ragnarok: Rebirth — это не просто игра, а целый мир приключений, где каждый ваш шаг имеет значение. Получайте награды через внутриигровую почту, открывайте новые режимы и развивайте своего героя, чтобы стать легендой в этом увлекательном фэнтезийном мире.