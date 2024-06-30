Offline Map Navigation — ваш надежный спутник для путешествий и навигации, даже без подключения к Интернету. С этим приложением вы сможете искать, прокладывать маршруты и перемещаться куда угодно с легкостью.





Получайте пошаговые инструкции по маршруту и навигацию в реальном времени, будь то на автомобиле, мотоцикле, велосипеде или пешком. Приложение позволяет добавлять путевые точки и получать оптимизированные маршруты, что делает путешествие еще удобнее и эффективнее.





Находите близлежащие отели, рестораны, больницы, банкоматы, банки, общественные и торговые места даже в автономном режиме. С Offline Map Navigation вы всегда будете знать, где находятся важные объекты, а точные голосовые указания помогут вам легко добраться до цели.