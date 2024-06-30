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Offline Map Navigation (Мод, Unlocked)

Offline Map Navigation (Мод, Unlocked) 2.2.2.3

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Версия:
2.2.2.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
VirtualMaze
Категория:
Путешествия / Навигаторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4

Offline Map Navigation — ваш надежный спутник для путешествий и навигации, даже без подключения к Интернету. С этим приложением вы сможете искать, прокладывать маршруты и перемещаться куда угодно с легкостью.


Получайте пошаговые инструкции по маршруту и навигацию в реальном времени, будь то на автомобиле, мотоцикле, велосипеде или пешком. Приложение позволяет добавлять путевые точки и получать оптимизированные маршруты, что делает путешествие еще удобнее и эффективнее.


Находите близлежащие отели, рестораны, больницы, банкоматы, банки, общественные и торговые места даже в автономном режиме. С Offline Map Navigation вы всегда будете знать, где находятся важные объекты, а точные голосовые указания помогут вам легко добраться до цели.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Offline Map Navigation (Мод, Unlocked) 2.2.2.3 взлом

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Скачать Offline Map Navigation (Мод, Unlocked) 52 Мб Ссылка 2 52 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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