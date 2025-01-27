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Самолеты Live: Радар самолетов (Мод, Premium Unlocked)

Самолеты Live: Радар самолетов (Мод, Premium Unlocked) 1.44.4 b123

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Версия:
1.44.4 b123
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Clime Weather Service
Категория:
Программы / Путешествия
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
847
Скриншоты
Описание

Planes Live позволяет отслеживать основные направления рейсов авиакомпаний и расписание рейсов. Это интеллектуальное приложение подключается к полетам и предоставляет дополнительные радарные системы для облегчения отслеживания. Приложение также включает в себя серию уникальных предложений по рейсам, которые вы можете просмотреть в деталях. Приложение также позволяет бронировать билеты и отслеживать расписание, чтобы зарегистрироваться в наиболее удобное время.


Вместо того, чтобы идти в аэропорт, чтобы купить билеты, вы можете использовать приложение, чтобы забронировать их онлайн. Забронировав билеты таким образом, вы сэкономите время и получите больше специальных предложений. Завершение онлайн-оплаты не займет много времени; это быстро и просто. Вы также можете выбрать место по категории; вам нужно только пройти проверку безопасности перед взлетом. Путешественникам всегда удобно, когда они бронируют билеты онлайн, потому что все происходит быстро и легко.


Просто введите свое текущее местоположение и пункт назначения, и Planes Live отобразит список ближайших рейсов. Навигационная система также обнаружит близлежащие аэропорты и даст рекомендации. Приложение рассчитает расстояние между вами и аэропортом в зависимости от местоположения. Приложение сравнит тариф и расстояние поездки, чтобы помочь вам принять лучшее решение. Кроме того, найти аэропорт проще благодаря системе популярных ключевых слов, появляющихся на устройстве.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Самолеты Live: Радар самолетов (Мод, Premium Unlocked) v1.44.4 b123 MOD APK

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Скачать Самолеты Live: Радар самолетов (Мод, Premium Unlocked) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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