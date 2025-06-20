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Quick Tat Kal - Train Ticket (Мод, Premium Unlocked)

Quick Tat Kal - Train Ticket (Мод, Premium Unlocked) 25.6.7

Бронируй поезда в Tatkal за секунды и забудь про вечные «WL» и сбои
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Версия:
25.6.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Afre Studios
Категория:
Программы / Путешествия
Обновлено:
Вчера, 16:40
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 22 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Quick Tat Kal – Train Ticket всё заточено под скорость: быстрый вход в аккаунт, мгновенный выбор маршрута и автоматическая подстановка данных пассажиров. Забудь про бесконечные обновления сайта IRCTC – приложение отслеживает свободные места в реальном времени, фильтрует по твоим предпочтениям и подсказывает, когда нужно жать «Бронировать». Интерфейс простой и понятный: один тап — и ты уже в шаге от оплаты.


Пользуйся готовыми шаблонами пассажиров, выбирай любимые поезда из списка и запускай автозаполнение полей — все данные запоминаются, а уведомления сообщают о статусе брони сразу после оплаты. Нет рекламы, всё работает офлайн, а быстрые ссылки на оплату и интеграция с UPI/Paytm делают покупку безопасной и бесшовной. С Quick Tat Kal твоя поездка начинается ещё до того, как вагон отойдёт от платформы.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Quick Tat Kal - Train Ticket (Мод, Premium Unlocked) v25.6.7 MOD APK

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Скачать Quick Tat Kal - Train Ticket (Мод, Premium Unlocked) 22 Мб Ссылка 2 22 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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