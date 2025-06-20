Описание

В Quick Tat Kal – Train Ticket всё заточено под скорость: быстрый вход в аккаунт, мгновенный выбор маршрута и автоматическая подстановка данных пассажиров. Забудь про бесконечные обновления сайта IRCTC – приложение отслеживает свободные места в реальном времени, фильтрует по твоим предпочтениям и подсказывает, когда нужно жать «Бронировать». Интерфейс простой и понятный: один тап — и ты уже в шаге от оплаты.





Пользуйся готовыми шаблонами пассажиров, выбирай любимые поезда из списка и запускай автозаполнение полей — все данные запоминаются, а уведомления сообщают о статусе брони сразу после оплаты. Нет рекламы, всё работает офлайн, а быстрые ссылки на оплату и интеграция с UPI/Paytm делают покупку безопасной и бесшовной. С Quick Tat Kal твоя поездка начинается ещё до того, как вагон отойдёт от платформы.