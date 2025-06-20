Quick Tat Kal - Train Ticket (Мод, Premium Unlocked) 25.6.7
Бронируй поезда в Tatkal за секунды и забудь про вечные «WL» и сбои
В Quick Tat Kal – Train Ticket всё заточено под скорость: быстрый вход в аккаунт, мгновенный выбор маршрута и автоматическая подстановка данных пассажиров. Забудь про бесконечные обновления сайта IRCTC – приложение отслеживает свободные места в реальном времени, фильтрует по твоим предпочтениям и подсказывает, когда нужно жать «Бронировать». Интерфейс простой и понятный: один тап — и ты уже в шаге от оплаты.
Пользуйся готовыми шаблонами пассажиров, выбирай любимые поезда из списка и запускай автозаполнение полей — все данные запоминаются, а уведомления сообщают о статусе брони сразу после оплаты. Нет рекламы, всё работает офлайн, а быстрые ссылки на оплату и интеграция с UPI/Paytm делают покупку безопасной и бесшовной. С Quick Tat Kal твоя поездка начинается ещё до того, как вагон отойдёт от платформы.
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Скачать Quick Tat Kal - Train Ticket (Мод, Premium Unlocked) v25.6.7 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.