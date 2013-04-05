Описание

GeoTracker – GPS трекер — идеальное приложение для любителей активного отдыха и путешествий. Если вам нужен надёжный GPS-трекер, поддерживающий различные карты (Open Street Maps, Google), это приложение станет вашим лучшим спутником.





Записывайте маршруты своих путешествий, анализируйте подробную статистику и делитесь треками с друзьями. GeoTracker поможет вам отслеживать свои передвижения, планировать новые приключения и сохранять воспоминания о каждом путешествии!