Flymat: Радар самолетов (Мод, Premium Unlocked) 1.0.57
Flymat: Радар самолетов предоставляет уникальную возможность отслеживать самолеты в небе в режиме реального времени, позволяя узнать точное местоположение любого рейса. Приложение предоставляет доступ к подробной информации о полете, включая название авиакомпании, города вылета и прибытия, высоту над уровнем моря, а также производителя самолета. Это идеальный инструмент для тех, кто хочет отслеживать полеты своих близких или просто исследовать воздушное пространство вокруг себя.
С помощью Flymat вы также можете получать актуальные данные о времени вылета и прибытия рейсов, задержках и погодных условиях, что позволяет лучше планировать путешествия. Приложение не только отслеживает самолеты в режиме реального времени, но и отображает маршрут конкретного рейса, чтобы вы могли следить за его передвижениями на протяжении всего полета.
Премиум разблокирован
Скачать Flymat: Радар самолетов (Мод, Premium Unlocked) v1.0.57 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.