Описание

Flymat: Радар самолетов предоставляет уникальную возможность отслеживать самолеты в небе в режиме реального времени, позволяя узнать точное местоположение любого рейса. Приложение предоставляет доступ к подробной информации о полете, включая название авиакомпании, города вылета и прибытия, высоту над уровнем моря, а также производителя самолета. Это идеальный инструмент для тех, кто хочет отслеживать полеты своих близких или просто исследовать воздушное пространство вокруг себя.





С помощью Flymat вы также можете получать актуальные данные о времени вылета и прибытия рейсов, задержках и погодных условиях, что позволяет лучше планировать путешествия. Приложение не только отслеживает самолеты в режиме реального времени, но и отображает маршрут конкретного рейса, чтобы вы могли следить за его передвижениями на протяжении всего полета.