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Flymat: Радар самолетов (Мод, Premium Unlocked)

Flymat: Радар самолетов (Мод, Premium Unlocked) 1.0.57

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Версия:
1.0.57
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
8th Genration Apps -Global Earth Map Live apps
Категория:
Программы / Путешествия
Обновлено:
Сегодня, 16:22
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
52
Скриншоты
Описание

Flymat: Радар самолетов предоставляет уникальную возможность отслеживать самолеты в небе в режиме реального времени, позволяя узнать точное местоположение любого рейса. Приложение предоставляет доступ к подробной информации о полете, включая название авиакомпании, города вылета и прибытия, высоту над уровнем моря, а также производителя самолета. Это идеальный инструмент для тех, кто хочет отслеживать полеты своих близких или просто исследовать воздушное пространство вокруг себя.


С помощью Flymat вы также можете получать актуальные данные о времени вылета и прибытия рейсов, задержках и погодных условиях, что позволяет лучше планировать путешествия. Приложение не только отслеживает самолеты в режиме реального времени, но и отображает маршрут конкретного рейса, чтобы вы могли следить за его передвижениями на протяжении всего полета.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Flymat: Радар самолетов (Мод, Premium Unlocked) v1.0.57 MOD APK

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Скачать Flymat: Радар самолетов (Мод, Premium Unlocked) 18 Мб Ссылка 2 18 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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