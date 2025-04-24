Park4night - это приложение, которое позволяет вам присоединиться к веселью и сделать ваши путешествия более захватывающими. Множество чрезвычайно интересных функций помогут вам найти места для игр и ночлега. Его также можно использовать для активации GPS и начала путешествия. Вы не ошибетесь с park4night, если ищете инструмент, который будет сопровождать вас в каждой поездке, которую вы совершаете, если вы ищете что-то подобное.
Поскольку это совершенно новое приложение, разработанное с учетом основной функции путешествий и участия в мероприятиях вне дома, оно станет отличным выбором для вас, когда вы выходите. Это упрощает пользователям выбор условий на открытом воздухе, которые находятся в гармонии с природой, таких как пляжи, парки и горы. При первом использовании вы попадете в пользовательский интерфейс, который содержит несколько полезных инструментов, которые помогут вам быстро достичь ваших целей. Вы можете начать свое путешествие, сначала просмотрев места, а затем выполнив поиск, после чего приложение предложит подходящие места для посещения.
Премиум разблокирован
Скачать park4night - camping car,van (Мод, Premium Unlocked) v7.1.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.