Описание

FlightAware Flight Tracker — это идеальное приложение для отслеживания рейсов в реальном времени, которое делает процесс путешествий простым и удобным. Если вы часто летаете, увлекаетесь авиацией или просто хотите следить за статусом рейсов, это приложение станет вашим надёжным помощником.





С FlightAware Flight Tracker у вас под рукой центр управления воздушным движением. Вы можете мгновенно получать информацию о любом коммерческом или частном рейсе, видеть карту маршрута и следить за его передвижением в реальном времени. Интуитивный интерфейс и впечатляющий набор функций делают это приложение незаменимым инструментом для миллионов пользователей по всему миру. Теперь быть в курсе статуса любого рейса проще, чем когда-либо!