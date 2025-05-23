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Pass2U Wallet - Оцифровка карт (Мод, Premium Unlocked)

Pass2U Wallet - Оцифровка карт (Мод, Premium Unlocked) 3.2

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Версия:
3.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MicroMacro Mobile Incorporated
Категория:
Программы / Путешествия
Обновлено:
Сегодня, 17:11
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 19 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
31
Скриншоты
Описание

Pass2U Wallet — это приложение, которое решает одну из самых распространенных проблем современности: упорядочивание и управление множеством карт. Если у вас есть большое количество физических карт, таких как членские карты, купоны, билеты на мероприятия, транспортные карты и другие, то Pass2U Wallet идеально подойдет для того, чтобы конвертировать их в электронный формат, который всегда под рукой на вашем мобильном устройстве.


Вместо того чтобы носить с собой кучу пластиковых карт, вы можете загружать и хранить их прямо в вашем телефоне. Это не только удобно, но и помогает избежать потерь, поскольку все ваши карты будут безопасно храниться в одном месте, доступном через ваше мобильное приложение. Pass2U Wallet позволяет вам быстро и легко управлять всеми вашими картами и использовать их, не беспокоясь о том, что они могут быть забыты или потеряны. Это приложение становится незаменимым инструментом для упрощения повседневных задач, обеспечивая вам максимальную мобильность и комфорт.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Pass2U Wallet - Оцифровка карт (Мод, Premium Unlocked) v3.2 MOD APK

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Скачать Pass2U Wallet - Оцифровка карт (Мод, Premium Unlocked) 19 Мб Ссылка 2 19 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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