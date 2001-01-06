Описание

Hollywood Crush — это увлекательная казуальная игра, которая сочетает элементы головоломки "три в ряд" с увлекательным сюжетом о взлетах и падениях в Голливуде. Вам предстоит принять роль молодого актера, чья жизнь кардинально меняется после открытия шокирующих новостей о своем происхождении. Неожиданное наследство славы и богатства открывает перед вами мир возможностей, но также и сложностей.





В процессе игры вы будете продвигаться в своей актерской карьере, решая головоломки, чтобы открыть новые наряды для красных дорожек и важных событий. Каждый успешно решенный уровень приближает вас к следующей ступени вашей карьеры и помогает вам укрепить свои позиции в индустрии развлечений. Вам предстоит управлять своей репутацией, взаимодействуя с другими персонажами, включая соперников и союзников.





Сложности не заканчиваются на профессиональной жизни. Ваша личная жизнь также станет источником драмы и решений. Отношения с семьей, особенно с вашей сводной сестрой Росс, добавят интриг и конфликтов. Как вы будете реагировать на семейные споры и публичное внимание, будет формировать ваш путь к звездам. "Hollywood Crush" обещает быть не просто игрой, а путешествием, полным драмы, страсти и, конечно, моды.