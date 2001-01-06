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Hollywood Crush: Match3 puzzle (Мод, без рекламы)

Hollywood Crush: Match3 puzzle (Мод, без рекламы) 0.2.122

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Версия:
0.2.122
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Matchrella Limited
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 216 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
378
Скриншоты
Описание

Hollywood Crush — это увлекательная казуальная игра, которая сочетает элементы головоломки "три в ряд" с увлекательным сюжетом о взлетах и падениях в Голливуде. Вам предстоит принять роль молодого актера, чья жизнь кардинально меняется после открытия шокирующих новостей о своем происхождении. Неожиданное наследство славы и богатства открывает перед вами мир возможностей, но также и сложностей.


В процессе игры вы будете продвигаться в своей актерской карьере, решая головоломки, чтобы открыть новые наряды для красных дорожек и важных событий. Каждый успешно решенный уровень приближает вас к следующей ступени вашей карьеры и помогает вам укрепить свои позиции в индустрии развлечений. Вам предстоит управлять своей репутацией, взаимодействуя с другими персонажами, включая соперников и союзников.


Сложности не заканчиваются на профессиональной жизни. Ваша личная жизнь также станет источником драмы и решений. Отношения с семьей, особенно с вашей сводной сестрой Росс, добавят интриг и конфликтов. Как вы будете реагировать на семейные споры и публичное внимание, будет формировать ваш путь к звездам. "Hollywood Crush" обещает быть не просто игрой, а путешествием, полным драмы, страсти и, конечно, моды.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Hollywood Crush: Match3 puzzle (Мод, без рекламы) v0.2.122 MOD APK

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Скачать Hollywood Crush: Match3 puzzle (Мод, без рекламы) 216 Мб Ссылка 2 216 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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