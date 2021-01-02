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Ryahs Rhythm: Relaxing Games (Мод Меню)

Ryahs Rhythm: Relaxing Games (Мод Меню) 0.17.40

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Версия:
0.17.40
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Matchala Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 183 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
215
Скриншоты
Описание

Ryah's Rhythm: Relaxing Games приглашает вас в мир, где ваше творчество станет ключом к расслаблению и удовольствию. В этой игре вам предстоит спроектировать и персонализировать свое идеальное убежище: от домов мечты и пышных садов до замысловатых теплиц и причудливых домиков на деревьях. Наслаждайтесь безмятежной атмосферой, дополненной уютной атмосферой и специально подобранным расслабляющим саундтреком.


Вас ждет удивительное путешествие в мир безграничного творчества, где вы сможете построить и настроить дом своей мечты. Создавайте яркие сады, изысканные теплицы и игривые домики на деревьях, каждый из которых ждет вашего уникального прикосновения. Каждое создание будет отражать ваше видение и фантазию, превращая игровой процесс в настоящий праздник для вашей креативности.


Чтобы добавить еще больше уюта и расслабления, игра предлагает десятки специально подобранных саундтреков, которые идеально дополнят ваш игровой процесс. Эти мелодии создают атмосферу полного расслабления, позволяя вам погрузиться в мир своей мечты и насладиться каждым моментом. Ryah's Rhythm: Relaxing Games — это идеальная игра для тех, кто хочет отвлечься от повседневной суеты и погрузиться в волшебный мир творчества и релаксации.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Ryahs Rhythm: Relaxing Games (Мод Меню) 183 Мб Ссылка 2 183 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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