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Zombies Boom - Daily 10 draws (Мод меню)

Zombies Boom - Daily 10 draws (Мод меню) v1.51

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Версия:
1.51
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MG.OL
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 13:23
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 295 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
278
Описание

Увлекаетесь драматичными шутерами, где нужно сражаться, чтобы выжить в мире, полном зомби? Тогда Zombies Boom — идеальный выбор для вас! Быстро присоединяйтесь к жестокой битве с агрессивными зомби, оттачивайте свои боевые навыки и станьте героем, защищая человечество от зомби-апокалипсиса.


Что делает эту игру наиболее впечатляющей, так это её чрезвычайно разнообразный тактический геймплей. В Zombies Boom речь идет не только о прицеливании и уничтожении врагов. Вам предстоит тщательно просчитывать позиции, выбирать правильное оружие и использовать специальные навыки соответствующим образом, чтобы уничтожить зомби. Каждый тип зомби имеет свои сильные и слабые стороны, что требует от вас гибко менять тактику для достижения победы.


Станьте мастером тактики и стратегии, используя всё доступное арсенал и навыки. Защитите себя и своих союзников, исследуйте новые территории и сразитесь с толпами зомби, чтобы вернуть мир в разрушенный мир. Zombies Boom предложит вам незабываемое приключение и массу адреналина, которые не оставят равнодушным ни одного любителя шутеров.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченные навыки

Важные примечания:

1. Не злоупотребляйте модом

. 2. После завершения миссии вы получите сообщение об ошибке использования нелегального программного обеспечения. Просто проигнорируйте его, а затем вернитесь в игру (все равно получите награды).

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Игра входит в подборки:
Зомби игры на Андроид
Зомби игры на Андроид
 Теги темы: Мод меню

Скачать Zombies Boom - Daily 10 draws (Мод меню) v1.51 MOD APK

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Скачать Zombies Boom - Daily 10 draws (Мод меню) 295 Мб Ссылка 2 295 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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