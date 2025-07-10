Увлекаетесь драматичными шутерами, где нужно сражаться, чтобы выжить в мире, полном зомби? Тогда Zombies Boom — идеальный выбор для вас! Быстро присоединяйтесь к жестокой битве с агрессивными зомби, оттачивайте свои боевые навыки и станьте героем, защищая человечество от зомби-апокалипсиса.
Что делает эту игру наиболее впечатляющей, так это её чрезвычайно разнообразный тактический геймплей. В Zombies Boom речь идет не только о прицеливании и уничтожении врагов. Вам предстоит тщательно просчитывать позиции, выбирать правильное оружие и использовать специальные навыки соответствующим образом, чтобы уничтожить зомби. Каждый тип зомби имеет свои сильные и слабые стороны, что требует от вас гибко менять тактику для достижения победы.
Станьте мастером тактики и стратегии, используя всё доступное арсенал и навыки. Защитите себя и своих союзников, исследуйте новые территории и сразитесь с толпами зомби, чтобы вернуть мир в разрушенный мир. Zombies Boom предложит вам незабываемое приключение и массу адреналина, которые не оставят равнодушным ни одного любителя шутеров.
- МОД МЕНЮ
- Неограниченные навыки
Важные примечания:
1. Не злоупотребляйте модом
. 2. После завершения миссии вы получите сообщение об ошибке использования нелегального программного обеспечения. Просто проигнорируйте его, а затем вернитесь в игру (все равно получите награды).
Скачать Zombies Boom - Daily 10 draws (Мод меню) v1.51 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.