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Stone Age: Построить город (Мод, Без рекламы)

Stone Age: Построить город (Мод, Без рекламы) 1.140

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Версия:
1.140
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Mamboo Entertainment
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Сегодня, 18:49
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
307
Скриншоты
Описание

В игре Stone Age Survival вы погружаетесь в мир, где каждый день - это борьба за выживание. Вам необходимо использовать все доступные ресурсы и знания предков, чтобы преодолеть трудности первобытной жизни. От острых камней до первых шагов в земледелии, каждое действие и решение будет влиять на ваше выживание.


Развивайте свои навыки охоты и собирательства, чтобы обеспечить себя и свою группу пищей. Научитесь изготавливать простые орудия и оружие из камня и древесины, чтобы защититься от хищных зверей и других опасностей. Стройте укрытия из природных материалов, которые помогут вам пережить холодные ночи и затяжные дожди.


"Stone Age Survival" также ставит перед вами задачу укрепить социальные связи и построить стабильное сообщество. Взаимодействие с другими персонажами позволит обмениваться знаниями и ресурсами, что существенно улучшит вашу способность выживать и процветать в этом суровом мире. Создание союзов и умение работать в команде могут спасти вас в критические моменты вашего приключения.


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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Stone Age: Построить город (Мод, Без рекламы) v1.140 MOD APK

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Скачать Stone Age: Построить город (Мод, Без рекламы) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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