В игре Stone Age Survival вы погружаетесь в мир, где каждый день - это борьба за выживание. Вам необходимо использовать все доступные ресурсы и знания предков, чтобы преодолеть трудности первобытной жизни. От острых камней до первых шагов в земледелии, каждое действие и решение будет влиять на ваше выживание.
Развивайте свои навыки охоты и собирательства, чтобы обеспечить себя и свою группу пищей. Научитесь изготавливать простые орудия и оружие из камня и древесины, чтобы защититься от хищных зверей и других опасностей. Стройте укрытия из природных материалов, которые помогут вам пережить холодные ночи и затяжные дожди.
"Stone Age Survival" также ставит перед вами задачу укрепить социальные связи и построить стабильное сообщество. Взаимодействие с другими персонажами позволит обмениваться знаниями и ресурсами, что существенно улучшит вашу способность выживать и процветать в этом суровом мире. Создание союзов и умение работать в команде могут спасти вас в критические моменты вашего приключения.
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Скачать Stone Age: Построить город (Мод, Без рекламы) v1.140 MOD APK
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