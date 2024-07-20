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Reconnections (18+)

Reconnections (18+) 0.25

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Версия:
0.25
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 297 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 649
Скриншоты
Описание

Reconnections — это захватывающая интерактивная история о Дэне, молодом специалисте в области инженерии автоматизации, который только что начал свою карьеру в технической поддержке. В игре представлены темы профессионального роста, межличностных отношений и поиска собственного пути в жизни.


Однажды Дэн встречает Кристину, свою старую школьную подругу, после многих лет разлуки. Эта встреча становится поворотным моментом в его жизни. Игра разворачивается вокруг их взаимоотношений, давая игрокам возможность исследовать глубину дружбы, которая может возродиться и развиваться во что-то большее, в зависимости от выборов игрока.


В Reconnections игроки принимают активное участие в развитии сюжета через решения, которые напрямую влияют на развитие персонажей и направление истории. Игра предлагает множество возможных исходов, делая каждый игровой процесс уникальным. Это позволяет игрокам по-настоящему ощутить влияние своих решений на жизнь персонажей.


Информация о модах

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Скачать Reconnections (18+) v0.25 MOD APK

Скачать Reconnections (18+) 297 Мб Ссылка 2 297 Мб
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Старые версии Reconnections (18+)
Version 0.05 Version 0.08 Version 0.10 Version 0.20 Version TG 0.20 Version TG 0.10 Version TG 0.08


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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