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Hero Party (18+)

Hero Party (18+) 0.5

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Версия:
0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 321 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 464
Скриншоты
Описание

Hero Party предлагает игрокам уникальную возможность погрузиться в мир гламура, роскоши и супергероической драмы. В роли Тони Старка, известного своими безудержными вечеринками и предпринимательским умом, вы сможете использовать свой острый интеллект и неограниченные ресурсы для создания непревзойденного развлекательного центра.


Настройте и украсьте ваш особняк, чтобы он стал мечтой любого супергероя, оборудуйте его последними технологиями и роскошными удобствами. Приглашайте на свои вечеринки самых горячих героев и героинь, создавая уникальные сценарии взаимодействия, которые могут привести как к романтическим отношениям, так и к профессиональным партнерствам.


Игра также включает элементы симулятора бизнеса, где ваши навыки управления будут ставиться на испытание, чтобы поддерживать и развивать вашу империю. Мониторьте свои финансы, оптимизируйте бизнес-процессы и убедитесь, что каждая вечеринка не только эпична, но и прибыльна. Создайте свой ультимативный вечеринок и превратите его в нечто большее, чем просто развлечение — в символ вашего статуса и успеха.


Информация о модах

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Скачать Hero Party (18+) v0.5 MOD APK

Скачать Hero Party (18+) 321 Мб Ссылка 2 321 Мб
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Старые версии Hero Party (18+)
Version 0.2.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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