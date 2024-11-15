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Baskin All-In the Family (18+)

Baskin All-In the Family (18+) Chapter 2

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Версия:
Chapter 2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 480 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 315
Скриншоты
Описание

Baskin All-In: the Family представляет собой визуальную новеллу, в которой драма и гарем переплетаются с более темными темами, создавая сложный и многогранный рассказ. После смерти отца, главный герой, борющийся актер, возвращается в родной город, который находится на грани упадка. Это место, где его семья продолжает жить, несмотря на трудности.


В центре истории — семейные отношения и выборы, которые определяют будущее каждого из персонажей. Беатрис, старшая сестра, работает учителем в соседнем городе; мать Селена и две младшие сестры, Брайерли и Тюлип, каждая занята своими делами, но все они тесно связаны с семейной фермой и бухгалтерией. Тюлип, младшая сестра, вносит в сюжет тайный элемент, предлагая план, который может радикально изменить жизни всех участников.


Игрокам предстоит принимать решения, которые влияют на развитие сюжета и отношения с другими персонажами. Эти решения могут привести к различным концовкам, включая возможность уехать из города или, наоборот, еще глубже вовлечься в жизнь местного сообщества. Baskin All-In: the Family исследует темы семейных обязательств, личных стремлений и моральных дилемм.


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