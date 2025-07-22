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Clear Scan - PDF Scanner App (Мод, Premium Unlocked)

Clear Scan - PDF Scanner App (Мод, Premium Unlocked) v10.0.33

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Версия:
10.0.33
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Indy Mobile App
Категория:
Программы / Офисные
Обновлено:
Сегодня, 15:41
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
157
Описание

Clear Scan — это удобное приложение, предназначенное для легкого сканирования печатных документов, которое упрощает процесс благодаря простым операциям. С помощью Clear Scan пользователи могут мгновенно оцифровать свои документы, используя камеру своего устройства. Приложение автоматически распознает текст и изображения, обеспечивая точное и качественное сканирование. В дополнение к этому пользователи могут применять различные фильтры, такие как цветные или черно-белые, чтобы оптимизировать внешний вид отсканированных документов в соответствии с их потребностями.


Еще одной полезной функцией Clear Scan является возможность выбора формата для сохранения документов, что делает их более удобными для хранения и обмена. Пользователи также могут конвертировать изображения в текстовые файлы, что значительно упрощает процесс редактирования и работы с текстом. Приложение поддерживает настройку размеров файлов, позволяя сохранять документы в нужном формате и размере, чтобы их легко можно было использовать в дальнейшем.


Кроме того, Clear Scan позволяет легко организовать и сохранить отсканированные документы на устройстве, обеспечивая быструю доступность и возможность редактирования в любое время. Это делает приложение незаменимым инструментом для студентов, профессионалов и любого, кому нужно быстро и эффективно оцифровывать и управлять документами.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Clear Scan - PDF Scanner App (Мод, Premium Unlocked) v10.0.33 MOD APK

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Скачать Clear Scan - PDF Scanner App (Мод, Premium Unlocked) 16 Мб Ссылка 2 16 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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