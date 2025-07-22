Clear Scan - PDF Scanner App (Мод, Premium Unlocked) v10.0.33
Clear Scan — это удобное приложение, предназначенное для легкого сканирования печатных документов, которое упрощает процесс благодаря простым операциям. С помощью Clear Scan пользователи могут мгновенно оцифровать свои документы, используя камеру своего устройства. Приложение автоматически распознает текст и изображения, обеспечивая точное и качественное сканирование. В дополнение к этому пользователи могут применять различные фильтры, такие как цветные или черно-белые, чтобы оптимизировать внешний вид отсканированных документов в соответствии с их потребностями.
Еще одной полезной функцией Clear Scan является возможность выбора формата для сохранения документов, что делает их более удобными для хранения и обмена. Пользователи также могут конвертировать изображения в текстовые файлы, что значительно упрощает процесс редактирования и работы с текстом. Приложение поддерживает настройку размеров файлов, позволяя сохранять документы в нужном формате и размере, чтобы их легко можно было использовать в дальнейшем.
Кроме того, Clear Scan позволяет легко организовать и сохранить отсканированные документы на устройстве, обеспечивая быструю доступность и возможность редактирования в любое время. Это делает приложение незаменимым инструментом для студентов, профессионалов и любого, кому нужно быстро и эффективно оцифровывать и управлять документами.
Премиум разблокирован
Скачать Clear Scan - PDF Scanner App (Мод, Premium Unlocked) v10.0.33 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.