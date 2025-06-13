Social Media Post Maker (Мод, Premium Unlocked) 93.0
Представьте, что у вас есть возможность создавать очаровательный контент для социальных сетей на кончиках ваших пальцев, не требуя навыков дизайна и входа в систему. Добро пожаловать в мир Social Media Post Maker, простой в навигации платформы, оснащенной более чем 5000 предварительно разработанных шаблонов, готовых изменить ваше путешествие по созданию контента.
Social Media Post Maker — это не обычное приложение для создания контента. Его арсенал функций делает его привлекательным для маркетологов, влиятельных лиц, предприятий или всех, кто заинтересован в том, чтобы их профили в социальных сетях гудели потрясающими сообщениями. Ключевые функции включают простоту выбора шаблонов дизайна, замену фона, добавление текста, обрезку изображений в различных формах, наложение элементов и даже удобство отмены или повторения действий. Автосохранение гарантирует, что ваша тяжелая работа не будет потеряна, а возможность сохранить на SD-карту и поделиться напрямую с вашими каналами социальных сетей сделает процесс беспроблемным.
Премиум разблокирован
Скачать Social Media Post Maker (Мод, Premium Unlocked) v93.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.