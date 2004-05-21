Версия:
6.0.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
TimeBlocks, inc.
Обновлено:
Сегодня, 16:37
Возраст:
Требуется места:
≈ 44 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 110
Описание
TimeBlocks — это планировщик задач, который поможет вам с легкостью управлять своим днем.
TimeBlocks поможет вам оставаться на вершине личной и профессиональной жизни. Он обладает гибким, простым и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, позволяющим планировать прогноз дня самостоятельно. С TimeBlocks вы можете быть уверены в достижении всех ваших рабочих целей.
Желание:люди, которые хотят не отставать от своего графика, подходят к любому образу жизни и различным рабочим задачам. Бюджетные качества, а также мощные возможности управления делами TimeBlocks делают его отличным решением для людей с таким образом жизни и задачами.
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Информация о модах
Разблокировано
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