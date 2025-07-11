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Etiket Tofask - Doğan Şahin (Мод, Много денег)

Etiket Tofask - Doğan Şahin (Мод, Много денег) v3.2.2

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Версия:
3.2.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
PtronPlay Digital
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:42
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 685 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 304
Описание

Etiket Tofask приглашает вас и ваших друзей в увлекательный мир гонок, где вы сможете испытать настоящие ощущения от вождения и модификации автомобилей. В этой игре вы можете создать автомобиль своей мечты, используя широкий спектр возможностей для настройки и модификации, чтобы выделиться на трассе и получить преимущество над соперниками. Настройте каждую деталь вашего автомобиля, от внешнего вида до производительности, чтобы максимально адаптировать его к вашему стилю гонщика.


TofaşK Labeled Vehicles предоставляют реалистичный опыт вождения, позволяя вам испытать свои навыки на различных уровнях сложности. Присоединяйтесь к гонкам, соревнуйтесь с друзьями и наслаждайтесь улучшенной игровой механикой, которая делает каждый заезд незабываемым. Команда разработчиков постоянно работает над улучшением игры, исправляя ошибки и добавляя новые детали, чтобы обеспечить вам лучший гоночный опыт. Ваши отзывы и предложения помогают сделать Etiket Tofask еще более захватывающей, так что не упустите шанс внести свой вклад в развитие игры и занять место на передовой!


Информация о модах

Зайдите в игру, чтобы получить большую сумму валюты.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Etiket Tofask - Doğan Şahin (Мод, Много денег) v3.2.2 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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