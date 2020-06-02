Описание

Погружайтесь в мир захватывающих спусков в Downhill Race League — игре, где каждый гонщик сталкивается с вызовом не только скорости, но и мастерства. Вас ждут опасные трассы, проходящие через горные перевалы и извилистые дороги, где любое неверное движение может стоить победы. Здесь вы не просто мчитесь вниз, вы осваиваете искусство управления разными типами транспорта.





Будь то скейтборд, сноуборд, велосипед или скутер — каждый вид транспорта требует особого подхода и стратегии. Овладейте их особенностями, выберите свой идеальный способ покорения трассы и докажите, что именно вы достойны титула чемпиона в этом стремительном мире горных гонок. Каждая гонка в Downhill Race League — это уникальное испытание, в котором решает всё: от выбора транспорта до мгновенного принятия решений на трассе.