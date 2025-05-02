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Journal: Notes, Planner, PDFs (Мод, Premium Unlocked)

Journal: Notes, Planner, PDFs (Мод, Premium Unlocked) 123

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Версия:
123
Требования:
Android 11
Разработчик:
Starnest JSC
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 18:02
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 688
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в Journal: Notes, Planner, PDFs — универсальное приложение, которое поможет вам запечатлеть важные моменты вашей повседневной жизни и эффективно управлять вашими делами. С этим приложением вы сможете легко создавать и систематизировать свои личные заметки, записи, планы и расписания, объединяя удобство цифрового блокнота с организованностью традиционного бумажного дневника.


Приложение Journal: Notes, Planner, PDFs предлагает вам возможность вести ежедневные записи, фиксировать мысли и эмоции, а также планировать будущее. Его интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро и легко добавлять записи и планировать задачи, делая ваш дневник не только личным хранилищем воспоминаний, но и мощным инструментом для управления временем.


С помощью этого приложения вы сможете создать структурированное пространство для ваших записей, которое будет доступно вам в любое время и в любом месте. Оптимизируйте свою жизнь и организуйте свои мысли с помощью Journal: Notes, Planner, PDFs.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Journal: Notes, Planner, PDFs (Мод, Premium Unlocked) v123 MOD APK

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Скачать Journal: Notes, Planner, PDFs (Мод, Premium Unlocked) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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