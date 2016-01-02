Описание

Office Reader — это универсальное приложение для чтения документов, которое позволяет легко открывать и просматривать все основные форматы документов прямо на вашем телефоне. Независимо от того, нужно ли вам открыть Word, Excel, PowerPoint, PDF или текстовые файлы, Office Reader предлагает полное решение для работы с документами.





Это идеальный инструмент для тех, кто ценит удобство и простоту — вы сможете без труда управлять своими файлами, не переходя между разными приложениями. Все документы доступны в одном месте, что делает Office Reader незаменимым помощником для работы и учебы на мобильных устройствах.