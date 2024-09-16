Under Your Spell — увлекательное приключение в мире магии и школьных интриг! После пяти лет обучения в Tír na nÓg, самой престижной магической школе Ирландии и всей Европы, вы так и не добились успехов ни в учебе, ни в спорте, и тем более — не встретили свою любовь. Поэтому, когда ваш друг детства Эрик предлагает использовать древнее заклинание, чтобы помочь вам завоевать сердце двух девушек, вы соглашаетесь, не задумываясь.
Но магия таит свои секреты: чтобы обрести свою любовь, вам предстоит выполнить непростую часть сделки. Поднимитесь по социальной лестнице школы, завоюйте уважение и измените свою судьбу. Under Your Spell — это история о том, как преодолеть препятствия и найти свое место в мире магии и отношений!
Версия v0.2.7
🆕 Новый контент:
– Добавлены новые спрайты для Лили
– Обновлены все события с участием Лили, особенно её четвёртое сюжетное событие
– Изменены события, происходящие сразу после Испытания Разума (Trial of Mind)
– Временно добавлено заглушечное событие на место фестиваля Самайна
🛠 Исправления:
– Исправлен баг, из-за которого при использовании Животной формы в третьей двери Испытания Разума игрока отправляло назад вместо вперёд
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