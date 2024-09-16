Описание

Under Your Spell — увлекательное приключение в мире магии и школьных интриг! После пяти лет обучения в Tír na nÓg, самой престижной магической школе Ирландии и всей Европы, вы так и не добились успехов ни в учебе, ни в спорте, и тем более — не встретили свою любовь. Поэтому, когда ваш друг детства Эрик предлагает использовать древнее заклинание, чтобы помочь вам завоевать сердце двух девушек, вы соглашаетесь, не задумываясь.





Но магия таит свои секреты: чтобы обрести свою любовь, вам предстоит выполнить непростую часть сделки. Поднимитесь по социальной лестнице школы, завоюйте уважение и измените свою судьбу. Under Your Spell — это история о том, как преодолеть препятствия и найти свое место в мире магии и отношений!