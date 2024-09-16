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Under Your Spell (18+)

Under Your Spell (18+) 0.2.7p

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Версия:
0.2.7p
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 218 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 892
Скриншоты
Описание

Under Your Spell — увлекательное приключение в мире магии и школьных интриг! После пяти лет обучения в Tír na nÓg, самой престижной магической школе Ирландии и всей Европы, вы так и не добились успехов ни в учебе, ни в спорте, и тем более — не встретили свою любовь. Поэтому, когда ваш друг детства Эрик предлагает использовать древнее заклинание, чтобы помочь вам завоевать сердце двух девушек, вы соглашаетесь, не задумываясь.


Но магия таит свои секреты: чтобы обрести свою любовь, вам предстоит выполнить непростую часть сделки. Поднимитесь по социальной лестнице школы, завоюйте уважение и измените свою судьбу. Under Your Spell — это история о том, как преодолеть препятствия и найти свое место в мире магии и отношений!


Информация о модах

Версия v0.2.7

🆕 Новый контент:

– Добавлены новые спрайты для Лили
– Обновлены все события с участием Лили, особенно её четвёртое сюжетное событие
– Изменены события, происходящие сразу после Испытания Разума (Trial of Mind)
– Временно добавлено заглушечное событие на место фестиваля Самайна

🛠 Исправления:

– Исправлен баг, из-за которого при использовании Животной формы в третьей двери Испытания Разума игрока отправляло назад вместо вперёд

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Скачать Under Your Spell (18+) v0.2.7p MOD APK

Скачать Under Your Spell (18+) 218 Мб Ссылка 2 218 Мб
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Старые версии Under Your Spell (18+)
Version TG 0.1.8p Version TG 0.1.6р


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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