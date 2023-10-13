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CarX Highway Racing (Много денег) (Встроенный кэш)

CarX Highway Racing 1.75.4

Много денегВстроенный кэш
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9
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Версия:
1.75.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CarX Technologies
Категория:
Аркады / Гонки / Лучшие игры
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 700 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
34 310
Скриншоты
Описание

Сражайтесь с другими гонщиками за победу на высокоскоростной трассе с близкой к реальности физикой и прекрасной графикой, CarX. CarX Highway Racing это 1-ый гоночный симулятор для мобильного, в котором всецело созданы подробности, эти как движок и коробка, а еще любые физиологические появления. Вам предстоит пройти не простой путь к славе, сразится с десятками противников за свой капот на финише конкурентов, убегайте от полицейских и изучайте прекрасные магистрали по всей стране.


Столкнитесь с обилием конкурентов, ускользайте от погони упрямой милиции и открывайте для себя бессчетное численность свежих хайвеев.


Информация о модах

MOD V1


- МОД МЕНЮ
- Неограниченное золото
- Неограниченные деньги
- Неограниченное топливо
- Разблокировать все этапы
- Нет трафика


MOD V2

  • Бесконечные деньги
  • Неограниченное золото
  • VIP разблокирован
  • Уровень 100





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 Теги темы: Встроенный кэш, Много денег

Скачать CarX Highway Racing (Много денег) (Встроенный кэш) v1.75.4 MOD APK

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MOD V1 700 Мб MOD V2 700 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 700 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 700 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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