Версия:
1.75.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CarX Technologies
Категория:
Аркады / Гонки / Лучшие игры
Обновлено:
Сегодня, 17:33
Возраст:
Требуется места:
≈ 700 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
34 310
Описание
Сражайтесь с другими гонщиками за победу на высокоскоростной трассе с близкой к реальности физикой и прекрасной графикой, CarX. CarX Highway Racing это 1-ый гоночный симулятор для мобильного, в котором всецело созданы подробности, эти как движок и коробка, а еще любые физиологические появления. Вам предстоит пройти не простой путь к славе, сразится с десятками противников за свой капот на финише конкурентов, убегайте от полицейских и изучайте прекрасные магистрали по всей стране.
Столкнитесь с обилием конкурентов, ускользайте от погони упрямой милиции и открывайте для себя бессчетное численность свежих хайвеев.
Информация о модах
MOD V1
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное золото
- Неограниченные деньги
- Неограниченное топливо
- Разблокировать все этапы
- Нет трафика
MOD V2
- Бесконечные деньги
- Неограниченное золото
- VIP разблокирован
- Уровень 100
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Скачать CarX Highway Racing (Много денег) (Встроенный кэш) v1.75.4 MOD APK
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