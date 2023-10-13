Описание

Сражайтесь с другими гонщиками за победу на высокоскоростной трассе с близкой к реальности физикой и прекрасной графикой, CarX. CarX Highway Racing это 1-ый гоночный симулятор для мобильного, в котором всецело созданы подробности, эти как движок и коробка, а еще любые физиологические появления. Вам предстоит пройти не простой путь к славе, сразится с десятками противников за свой капот на финише конкурентов, убегайте от полицейских и изучайте прекрасные магистрали по всей стране.





Столкнитесь с обилием конкурентов, ускользайте от погони упрямой милиции и открывайте для себя бессчетное численность свежих хайвеев.