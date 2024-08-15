Описание

Tides of Succession — это захватывающая история о борьбе за власть, где вы окажетесь в мире, погруженном в хаос и интриги. Король Ловелл, ослабевший на своем троне, сталкивается с угрозой восстания, разрушающимися торговыми переговорами и появлением загадочной новой расы. Но это не единственная его забота — в королевстве начали ходить слухи о Прядильщике, фигуре, чье влияние становится все более заметным. На фоне этих событий королевство стоит на грани краха, а преданные вассалы и враги готовятся к действиям.





Вы играете роль правой руки Пирата Спайса, который только что был коронован Лордом через стратегический брак. Теперь, обретя свободу и влияние, Пират Спайса нацеливается на новую, более амбициозную цель — захват трона. Ваша задача — поддержать его в этом опасном и рискованном пути, где политические интриги, предательства и заговоры будут решать исход борьбы за королевскую власть. Сможете ли вы помочь своему Лорду преодолеть все препятствия и привести его к вершине власти?