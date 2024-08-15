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Tides of Succession (18+)

Tides of Succession (18+) 0.2

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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 297 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
737
Скриншоты
Описание

Tides of Succession — это захватывающая история о борьбе за власть, где вы окажетесь в мире, погруженном в хаос и интриги. Король Ловелл, ослабевший на своем троне, сталкивается с угрозой восстания, разрушающимися торговыми переговорами и появлением загадочной новой расы. Но это не единственная его забота — в королевстве начали ходить слухи о Прядильщике, фигуре, чье влияние становится все более заметным. На фоне этих событий королевство стоит на грани краха, а преданные вассалы и враги готовятся к действиям.


Вы играете роль правой руки Пирата Спайса, который только что был коронован Лордом через стратегический брак. Теперь, обретя свободу и влияние, Пират Спайса нацеливается на новую, более амбициозную цель — захват трона. Ваша задача — поддержать его в этом опасном и рискованном пути, где политические интриги, предательства и заговоры будут решать исход борьбы за королевскую власть. Сможете ли вы помочь своему Лорду преодолеть все препятствия и привести его к вершине власти?


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Скачать Tides of Succession (18+) 297 Мб Ссылка 2 297 Мб
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Старые версии Tides of Succession (18+)
Version 0.1 Version 1.5 Version TG 1.5 Version TG 0.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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