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Summer like a Dream (18+)

Summer like a Dream (18+) 0.2b

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Версия:
0.2b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 321 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 715
Скриншоты
Описание

Summer like a Dream — это визуальный роман о теплом лете, дружбе и возвращении к реальной жизни. Главный герой, Райан, заядлый геймер, вдруг оказывается вдали от виртуальных миров, когда его мама решает отправить его провести лето на свежем воздухе с подругой детства Лилой. Этот неожиданный поворот заставляет его оставить компьютер и погрузиться в реальную жизнь.


В Summer like a Dream Райан не только воссоединяется с Лилой, но и знакомится ближе с ее жизнерадостной сестрой Люси и их заботливой матерью Ханной. На фоне солнечного лета, каждый день становится для него новым опытом — от дружеских бесед до неожиданных моментов, которые меняют его восприятие жизни.  


Информация о модах

v0.2b

Извините за задержку с выпуском этого обновления.
Добавлены новые сцены и анимации.
Появилась мини-игра в жанре кликера.
Созданы кнопки для персонажей: Ханна, Лайла и Люси.
Добавлены новые CG-изображения, связанные с этими кнопками.
Теперь у Ханны и Люси есть собственные комнаты.
Появилась возможность дарить подарки Ханне: это повышает уровень отношений на +10 и открывает специальное изображение.
Также вы можете сделать комплимент Ханне, что повысит отношения на +5.
Ханна занимается йогой дважды в неделю — в это время вы можете делать комплимент, подглядывать или начинать квест.
Подглядывание за Ханной во время йоги включает четыре варианта сцен.

Добавлен новый предмет: отмычка.
Теперь двери ночью заперты — для их вскрытия потребуется купить отмычку в магазине.
Обновлены иконки предметов.
Добавлены звуковые эффекты для телефона и ноутбука.
Диалоги немного отредактированы (сюжет не изменён, только мелкие правки и дополнения).
Ноутбук теперь стал полноценным интерактивным элементом, а не просто меню.

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Скачать Summer like a Dream (18+) v0.2b MOD APK

Скачать Summer like a Dream (18+) 321 Мб Ссылка 2 321 Мб
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Старые версии Summer like a Dream (18+)
Version TG 0.1b


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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