Summer like a Dream — это визуальный роман о теплом лете, дружбе и возвращении к реальной жизни. Главный герой, Райан, заядлый геймер, вдруг оказывается вдали от виртуальных миров, когда его мама решает отправить его провести лето на свежем воздухе с подругой детства Лилой. Этот неожиданный поворот заставляет его оставить компьютер и погрузиться в реальную жизнь.
В Summer like a Dream Райан не только воссоединяется с Лилой, но и знакомится ближе с ее жизнерадостной сестрой Люси и их заботливой матерью Ханной. На фоне солнечного лета, каждый день становится для него новым опытом — от дружеских бесед до неожиданных моментов, которые меняют его восприятие жизни.
v0.2b
Извините за задержку с выпуском этого обновления.
Добавлены новые сцены и анимации.
Появилась мини-игра в жанре кликера.
Созданы кнопки для персонажей: Ханна, Лайла и Люси.
Добавлены новые CG-изображения, связанные с этими кнопками.
Теперь у Ханны и Люси есть собственные комнаты.
Появилась возможность дарить подарки Ханне: это повышает уровень отношений на +10 и открывает специальное изображение.
Также вы можете сделать комплимент Ханне, что повысит отношения на +5.
Ханна занимается йогой дважды в неделю — в это время вы можете делать комплимент, подглядывать или начинать квест.
Подглядывание за Ханной во время йоги включает четыре варианта сцен.
Добавлен новый предмет: отмычка.
Теперь двери ночью заперты — для их вскрытия потребуется купить отмычку в магазине.
Обновлены иконки предметов.
Добавлены звуковые эффекты для телефона и ноутбука.
Диалоги немного отредактированы (сюжет не изменён, только мелкие правки и дополнения).
Ноутбук теперь стал полноценным интерактивным элементом, а не просто меню.
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