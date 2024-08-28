Описание

Summer like a Dream — это визуальный роман о теплом лете, дружбе и возвращении к реальной жизни. Главный герой, Райан, заядлый геймер, вдруг оказывается вдали от виртуальных миров, когда его мама решает отправить его провести лето на свежем воздухе с подругой детства Лилой. Этот неожиданный поворот заставляет его оставить компьютер и погрузиться в реальную жизнь.





В Summer like a Dream Райан не только воссоединяется с Лилой, но и знакомится ближе с ее жизнерадостной сестрой Люси и их заботливой матерью Ханной. На фоне солнечного лета, каждый день становится для него новым опытом — от дружеских бесед до неожиданных моментов, которые меняют его восприятие жизни.