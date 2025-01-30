Версия:
3.40.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Circuit Routing Limited
Категория:
Обновлено:
Вчера, 17:34
Возраст:
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Описание
Circuit Route Planner — это идеальное приложение для курьеров и тех, кто хочет испытать себя в роли доставщика. Оно помогает оптимизировать маршруты и справляться с трудностями, связанными с доставкой, такими как пробки или лишние расходы на бензин. Благодаря интеллектуальной системе дорожного движения приложение мгновенно рассчитывает самый быстрый и эффективный путь, экономя ваше время и ресурсы.
С Circuit Route Planner вы можете добавить множество адресов в один маршрут и получить оптимальный план всего за одно нажатие. Это приложение не только упрощает процесс доставки, но и делает его удобным и экономичным. Попробуйте сами и превратите сложную задачу доставки в легкое и эффективное путешествие!
Информация о модах
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