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Rock Way: Rock Band Simulator — музыкальный симулятор от KakaduGame уже доступен


Студия KakaduGame представила свою новую мобильную игру Rock Way: Rock Band Simulator, которая вышла 4 февраля 2025 года в Play Market. Проект предлагает игрокам создать собственную рок-группу и пройти путь от уличных выступлений до мировых арен.

Геймплей и сюжет

Игрокам предстоит начинать карьеру в условиях полного безденежья, играя тяжёлую музыку в подземных переходах, на улицах и небольших клубных площадках. Со временем появится возможность зарабатывать деньги, улучшать гараж для репетиций и прокачивать свою группу. Сюжет выполнен в классическом стиле «из грязи в князи» с неожиданными поворотами и элементами чёрного юмора.


Музыкальный процесс и механика

Концерты в Rock Way: Rock Band Simulator проходят в ритм-формате, напоминающем Guitar Hero и Rock Band. Игроки будут исполнять сложные треки, используя различные музыкальные инструменты, в том числе уникальные гитары. Некоторые уровни включают отсылки к известным рок-группам, например, «Королю и Шуту».

Особенности игры

  • Яркий мультяшный стиль с детализированными персонажами.

  • Поддержка русского языка, что делает проект доступным для широкой аудитории.

  • Система энергии, расходуемой на выступления и восполняемой со временем.

  • Глубокий сюжет с неожиданными сюжетными линиями и яркими персонажами.

Итоги

Rock Way: Rock Band Simulator предлагает уникальный игровой опыт для поклонников ритм-игр и рок-музыки. Стильная графика, сложные музыкальные испытания и захватывающий путь к славе делают этот проект отличным выбором для любителей музыкальных симуляторов. Уже сейчас можно скачать игру в Play Market и попробовать себя в роли рок-звезды!

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Новости / Новинки
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